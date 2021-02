Bell Marques lamenta o cancelamento do Carnaval reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 13:19 | Atualizado 12/02/2021 13:29

Rio - Bell Marques não conteve a emoção ao falar sobre o cancelamento do Carnaval 2021, por causa da pandemia do novo coronavírus, através de seu Instagram, nesta sexta-feira. O cantor publicou um vídeo muito emocionado, mas como não conseguia falar, desabafou na legenda.

"Desculpem, não consigo falar, resolvi escrever. Hoje é um dia que não me sinto feliz! Sei que tenho e vou superar, mas o meu amanhecer foi assistindo um vídeo maravilhoso e ouvindo uma mensagem motivadora, muito carinhosa do querido amigo Dolfo do Camaleão. Na mensagem ele tentava me encorajar, porque ele sabe da minha paixão pelo que faço. Existem coisas que não conseguimos explicar, todos sabem que essa festa tem um significado diferente para mim e minha família, não é simplesmente o carnaval, é a historia da minha vida", escreveu ele, que é ex-vocalista do Chiclete com Banana.

Bell também revelou como estava se sentindo. "Hoje, não estou sentindo aquele frio na barriga de todos os anos, não sinto a tensão nervosa da casa, nem escuto o alvoroço dos abadás, meu telefone emudeceu, não é carnaval na cidade, quero continuar dormindo para não perceber que o sol não brilha tão forte e com a mesma alegria, como nos anos passados. Esse ano eu não ouvir o seu olhar, eu não vou sorrir para o seu sorriso, o som da minha guitarra vai passar de raspão por mim, mas vou aprofundar minhas raízes e no próximo ano vamos viver um longo amor. Agora vou guardar minhas lágrimas por saber que você vai estar comigo em breve! Até lá, galera do coração! Domingo mataremos um pouco essa saudade na nossa live", acrescentou.

