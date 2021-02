Talita Younan Reprodução

Publicado 12/02/2021 14:06 | Atualizado 12/02/2021 14:16

Rio - Talita Younan surpreendeu os fãs ao mostrar que já eliminou boa parte do peso que ganhou na gestação de sua primeira filha, a pequena Isabel, fruto do relacionamento com João Gomez, filho de Regina Duarte.

"Cadê o barrigão? Saudade", disse a atriz, que deu à luz há quase um mês, na selfie em frete ao espelho compartilhada no Instagram Stories. Recentemente, a atriz fez um relato do parto, que ocorreu em 15 de janeiro. "Em meia hora já estava no meu colo", disse a mamãe, que já integrou o elenco de "Malhação", na Rede Globo.

