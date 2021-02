Com 11,3 milhões de seguidores no Instagram, Pabllo Vittar é a drag queen mais seguida do mundo. Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 14:12

Rio - "Na cama com Pabllo Vittar", programa de entrevistas de Giovanna Ewbank em seu canal de YouTube, trouxe revelações sobre o que acontece nos bastidores das premiações musicais brasileiras. A pergunta era se Pabllo, de 26 anos, já teve casos com famosos que ninguém sabe.

"Já, vários. Vários. vim aqui barbarizar. Ih, amor, nessas premiações, é o pau que roda", expôs Pabllo.

Sobre seu relacionamentos amorosos, a drag queen com mais seguidores no Instagram do mundo contou que está solteira e a rede social é o seu meio de flerte preferido.

Pabllo quer fazer show na final do BBB, 'bem Super Bowl'

A cantora respondeu que não participaria do BBB como um dos confinados, mas tem muito desejo de realizar um show para os brothers. Pabllo já havia comentado o assunto em seu Twitter, implorando que Boninho, o produtor do Big Brother Brasil, convidasse a artista para um show.

'BBB' me chame pra fazer show, viu? Confinada eu acho que ia quebrar tudo lá dentro, ia virar um demônio da Tasmânia, quero fazer show na final, uma coisa bem Super Bowl", afirmou a cantora.

boninho me leva pra cantar pro Gil nunca te pedi nada !!! — Pabllo Vittar (@pabllovittar) February 19, 2021

