Simone e Marcio Poncio Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 13:58 | Atualizado 23/02/2021 14:01

Rio - Em vídeo postado no Instagram Stories na manhã desta terça-feira, a pastora Simone Pôncio se referiu ao seu ex-parceiro, o pastor Márcio Pôncio, com a palavra "marido". O casal, que ficou junto por 27 anos, anunciou a separação no dia 6 de fevereiro. Agora, os fãs dos pais de Saulo e Sarah especulam que eles tenham retomado a relação.

fotogaleria

Publicidade

Ao mostrar os resultados da colocação de cílios postiços nos olhos, a pastora acabou falando sobre uma frase dita pelo "marido". "Gente, como meu marido diz 'vai botar pestana'", contou Simone, que ficou encantada com o resultado.

Ao falar sobre a separação no início do mês, Márcio chegou a dizer que não viveria sem Simone. "Lutei com todas as minhas forças para que não chegasse nesse ponto. Sei que muitos lares estão sendo desfeitos e teria que dar exemplo de resistência e superação, mas não foi o caso. Amo minha esposa mais que tudo nessa vida (Deus sabe), não sei se sobreviverei sem ela", contou na época.