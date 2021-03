Ney Matogrosso recebe a vacina contra a Covid-19 reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 15:22 | Atualizado 01/03/2021 15:30

Rio - Ney Matogrosso, de 79 anos, entrou para o time de famosos que se vacinaram contra a Covid-19. O cantor, de 79 anos, recebeu uma uma dose do imunizante no posto do No Planetário da Gávea, na Zona Sul do Rio, nesta segunda-feira. Ele compartilhou o momento em suas redes sociais.

fotogaleria



"Hoje recebi a primeira dose da vacina Oxford Astrazenica. Muito bem atendido, como todos que estavam lá", escreveu ele na legenda. "Hoje recebi a primeira dose da vacina Oxford Astrazenica. Muito bem atendido, como todos que estavam lá", escreveu ele na legenda.