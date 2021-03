Por O Dia

Publicado 01/03/2021 16:16

Rio - Bruna Marquezine divertiu os internautas ao responder uma previsão feita sobre seu futuro. Um perfil publicou que a atriz seria mamãe. "Prevejo que vai engravidar até o fim de 2021", dizia a mensagem.

A atriz, então, respondeu o post de maneira bem-humorada. "Prevejo que vou usar todos os métodos anticoncepcionais existentes. Eu tenho série para entegar, meu anjo de luz", escreveu.

Vale lembrar que Marquezine estaria vivendo um affair com Enzo Celulari. A atriz foi fotografada aos beijos com o filho de Claudia Raia e Edson Celulari em Fernando de Noronha no mês passado.