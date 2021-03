Cleo Reprodução

Publicado 01/03/2021 16:41

Rio - Em entrevista ao canal de Monique Curi no Youtube, Cleo falou abertamente sobre sua relação com o corpo e sobre as críticas que recebe dos internautas. “Eu tenho um pouco de distorção quando eu me olho, mas eu tento não depender mais tanto do que eu olho no espelho”, disse ela, que se abala com os comentários negativos. “Isso mexe né? A gente não é uma ilha. Tem gente que romantiza muito isso de que tem que ligar o foda-se. Sim, no final das contas você acaba pensando assim. Isso também é uma realidade, mas outra realidade é que você não é uma ilha, você quer a aprovação das pessoas, você quer o carinho, você quer aceitação.”

Durante o bate-papo, Cleo também falou sobre sua compulsão alimentar e da Tireoidite de Hashimoto, uma doença autoimune que dificulta a ingestão de certos alimentos. “E quando eu descobri isso eu já estava num nível de compulsão bem alto e estava recebendo muita porrada. Mas também não queria falar sobre isso, porque eu não queria que as pessoas entendessem que você só engorda porque você não está saudável. Porque não é real isso, mas no meu caso era. E como eu não queria falar sobre isso, eu comecei a me sentir culpada, e a compulsão piorou mais ainda. Enfim, quando eu comecei a tratar a compulsão, fui me cuidando aos poucos, as pessoas começaram a me falar que eu emagreci de uma hora para a outra. Mas, na verdade, foi porque eles viram naquele momento, mas eu já estava num processo há muito tempo”, explicou.

Devido a compulsão alimentar, a atriz desenvolveu bulimia. Ela ainda deixou claro que está em tratamento contra a doença. “Na verdade a minha tinha mais a ver com comer muito, desesperadamente até machucar, e aí chegava a fase que eu vomitava. Depois tinha a fase que eu tomava remédio para ir no banheiro. E também tinha aquela fase que eu achava que seu ficasse três dias sem comer e me exercitando loucamente, eu emagreceria. E eu aprendi muita coisa, estou quebrando muitos paradigmas e muitos tabus dentro da minha cabeça”.