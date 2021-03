Cleo Reprodução/Instagram

Publicado 02/03/2021 08:47 | Atualizado 02/03/2021 09:06

Rio - Cleo, de 38 anos, atualizou o seu perfil no Instagram, na noite desta segunda-feira, com uma foto que surpreendeu os seguidores. No clique, a filha de Fábio Jr. e Glória Pires apostou em look branco sexy e muito carão.

A irmã de Fiuk, que está confinado no "BBB 21", ainda brincou com as suas tatuagens. "Toda rabiscada ela", escreveu Cleo, fazendo alusão aos desenhos que tem pelo corpo e aparecem nos recortes do look.

Em seguida, claro, amigos e fãs comentaram bastante na publicação da atriz e cantora. "Gata", postou a apresentadora da Rede BBB, Ana Clara. Já o papai Fábio Jr. deixou um coração na publicação da filhota. "Maravilhosa", elogiou um fã. "Toda Poderosa", comentou outra.