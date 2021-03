Por IG - Gente

Publicado 02/03/2021 15:29

Rio - Marcelo Adnet acordou animado na manhã desta terça-feira, dia 02. O humorista publicou um vídeo em seu Instagram Stories dançando com a filha Alice, de 2 meses, fruto do casamento com Patrícia Cardoso, ao som do samba-enredo de 2011 da escola São Clemente.

Adnet é um dos compositores da escola. No vídeo, Adnet está sorridente e com o rosto colado ao da bebê, enchendo-a de carinho. Alice estava com a cara de quem acabou de acordar, mas encheu os stories do pai de fofura.

O humorista e a esposa estão compartilhando momentos com a filha nas redes sociais. Em post recente, Alice aparece ganhando mordidinhas na bochecha do pai. Já Patrícia deixou os fãs encantados ao mostrar a pequena de moicano.