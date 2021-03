Belo reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 15:48 | Atualizado 02/03/2021 15:50

Rio - Belo voltará aos palcos mesmo após ser preso por gerar aglomeração em um show na Zona Norte do Rio de Janeiro, no meado mês passado. Desta vez, o cantor se apresentará no evento 'Todas as Tribos' será realizado no próximo dia 20, no Espaço das Américas, em São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa da casa de shows, o evento terá capacidade para 1.520 pessoas e seguirá "todas as normas indicadas pela OMS". A capacidade máxima da casa de shows é de 8 mil pessoas.

fotogaleria

Publicidade

Vale lembrar que a cidade de São Paulo está na fase laranja, o que limita o estabelecimento a funcionar apenas com 40% da lotação e entre as 6h e às 20h. No entanto, o show de Belo está previsto para começar às 20h. Ou seja, vai passar do horário estabelecido pela norma do estado.

Belo foi preso no dia 17 de janeiro, por policiais da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod) por gerar aglomeração durante um show realizado no Complexo da Maré, na Zona Norte da cidade, no dia 13 de fevereiro.

Publicidade