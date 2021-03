Simaria divulgação

Publicado 02/03/2021 17:20

Rio - Simaria, da dupla com Simone, comprou seu tão sonhado apartamento na Espanha. Casada com o espanhol Vicente, ela mostrou detalhes do novo imóvel, que fica em Valência, para os fãs através de seu Instagram, nesta terça-deira. A coleguinha exibiu a decoração de seu quarto, toda a tecnologia e falou sobre a alegria de realizar mais esse sonho.

"Meus amores, quero dividir com vocês mais uma realização de um grande sonho. Esse é o meu cantinho na Espanha, meu refúgio em Valência. Quem acompanha a nossa carreira sabe que a nossa vida não foi fácil. Que morávamos em barraco de lona e nosso sonho era poder ter um bom banheiro em casa. Foram muitos anos de trabalho, persistência e dedicação. Agora, olhando para toda a nossa caminhada e refletindo sobre as diversas vezes que me questionei se valia a pena tanto sacrifício. Eu afirmo com todas as letras: Sim! Tem um sonho? Acredite nele! Você é capaz e vai conseguir realizá-lo. Tenham a certeza que nós podemos tudo, nós podemos mais", escreveu ela na legenda do vídeo.

Simaria é casada com o espanhol Vicente e eles têm dois filhos: Giovanna e Pawel.