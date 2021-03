Príncipe Harry disse que não teria se afastado da família se não fosse pela esposa, porque estava preso sem saber Reprodução/YouTube

Em uma entrevista à apresentadora norte-americana Oprah Winfrey exibida neste domingo (7) pela rede CBS, a atriz Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, contou que a família real britânica tinha a preocupação sobre “quão escura” seria a pele do filho do casal, Archie. As revelações teriam sido feitas pelo próprio Harry à esposa, antes do nascimento do bebê, em maio de 2019.



Meghan revelou a Oprah que durante a gestação, aconteceram uma série de conversas sobre a criança não ter o título real e sobre sua cor da pele. A atriz é afro-americana. Markle disse ainda na entrevista que se sentia infeliz na família real e chegou a pensar em suicídio. Ela ainda falou que a duquesa de Cambridge, Kate Middleton a fez chorar.



O príncipe Harry também se sentiu desapontado com a família, em especial seu pai, o príncipe Charles, por saber “como é a dor”. Segundo ele, sua mãe, a princesa Diana de Gales, se fosse viva, teria ficado zangada e chateada com a forma em que Meghan foi tratada. Ele ainda disse que não teria se afastado da família se não fosse pela esposa, porque estava preso sem saber. O príncipe disse ainda que Markle o salvou.



Em fevereiro deste ano, o casal rompeu todos os laços profissionais que ainda mantinham com a família real ao anunciar que não vão voltar a trabalhar como membros da monarquia. Meghan e Harry esperam o segundo filho, que dessa vez é uma menina.