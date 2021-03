Yasmin Brunet Reprodução/Instagram

Publicado 08/03/2021 08:38 | Atualizado 08/03/2021 08:40

Rio - A modelo Yasmin Brunet chegou à Austrália na manhã desta segunda-feira e teve de se isolar em um quarto de hotel. De acordo, com as recomendações locais, qualquer viajante que chega ao país, precisa fazer uma querentaena de 14 dias para evitar a propagação do coronavírus.

A esposa de Gabriel Medina fez um breve relato sobre o isolamento total que deve fazer em sua conta oficial do Instagram, assim que chegou ao país. "14 dias sem poder sair do quarto. Oi, Austrália", escreveu no Instagram Stories.