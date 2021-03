Por O Dia

Rio - Deia Cypriano, esposa do sertanejo Edson, da dupla com Hudson, lamentou recente perda na família em decorrência da pandemia da Covid-19. A apresentadora comentou sobre a morte da avó Juju, que não resistiu às complicações. Na postagem, ela ainda aproveitou para torcer pela saúde do marido, que também está infectado pela doença e segue no hospital.