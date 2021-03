Por IG - Gente

Publicado 09/03/2021 20:40

Rio - Os fãs do 'Big Brother Brasil 21' estão ansiosos pelo Paredão falso na noite desta terça-feira. O mais votado pelo público irá passar alguns dias em um quarto secreto e poderá assistir o que está rolando na casa mais vigiada do país. Nos Stories, Tiago Leifert mostrou alguns detalhes desse cômodo especial.

"Estou no quarto secreto para mostrar um pedacinho para vocês. A cama, para quem for ocupá-la, e a televisão gigantesca que a pessoa vai poder assistir pay per view. Ainda tem mais outros detalhes aqui, mas ao longo dessa semana vocês exploram junto com quem for ocupar o quarto", disse o apresentador.

Além de mostrar o quarto, Tiago Leifert também desmentiu os rumores de que os brothers descobriram o Paredão falso porque ouviram marteladas. "O quarto já está pronto há muitos dias. Não tem nenhuma obra sendo feita. Fora isso, ele é tão longe da casa que se usarem uma britadeira eles não vão escutar. Eles acham que todo Paredão é falso", explicou.