Publicado 10/03/2021 14:28 | Atualizado 10/03/2021 15:11

Rio - Whindersson Nunes deixou seus fãs preocupados após publicar uma frase no Twitter, na noite de terça-feira. "Eu sou um lixo", escreveu o humorista, que já revelou publicamente sua luta contra a depressão.

Alguns famosos demonstraram apoio a ele através dos comentários. "Apaga, delete", comentou Maisa Silva. O ex-BBB Arcrebiano também tentou animar Whindersson. "Jamais! Deus é contigo", escreveu ele. Fernanda Paes Leme destacou: "Não é não". Amiga do humorista, GKay ressaltou: "Você é incrível, cala essa boca".



Vale lembrar que o humorista vai ser papai. O bebê, que é um menino , é fruto do relacionamento dele com Maria Lina Deggan. Os dois estão juntos desde novembro do ano passado.