Deborah Secco e Maria Flor Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 14:55

Rio - Deborah Secco não esconde para ninguém que é uma mãe super coruja. E, como prova de todo esse chamego, a atriz postou, em seu Instagram, uma sequência de fotos ao lado da filha Maria Flor, de apenas 5 anos. Agarradinha à pequena, Deborah ressaltou o olhar um pouco assustado de Maria com o excesso de chamego da mãe.

"'Se cada vez que um dente meu amolecer ela fizer isso, vou ter de procurar um lugar pra morar sozinha' - acho que foi isso que se passou na cabeça dela", escreveu a atriz, fazendo referência ao pensamento de Maria.

De volta à TV

Em breve, Maria Flor vai poder dividir a atenção da mamãe com a volta de 'Salve-se Quem Puder' à TV. No papel de Alexia, Deborah é uma das protagonistas da trama, que teve exibição interrompida no começo da pandemia.