10/03/2021

Rio - Solange Couto compartilhou alguns momentos de diversão na piscina do hotel onde está hospedada em Olinda, no Recife, em seu Instagram. "Uma tarde muito agradável", escreveu ela na legenda de uma das fotos. Em outra, ela postou um vídeo em que diz: “Disseram que eu estava na pior. Se isso é estar na pior”.

A atriz, então, recebeu algumas críticas dos internautas. Um usuário da rede social comentou que ela estava 'ostentando' em plena pandemia de Covid-19. "Vim trabalhar para pagar as contas que ninguém paga. E meu trabalho me dá prazer. O seu não?”, perguntou a atriz.

Em outro momento, uma fã perguntou se ela está ou não morando com a mãe no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. “Moro lá sim. E saio para trabalhar porque ninguém paga minhas contas. Meu trabalho me proporciona isso. Desculpe”, comentou Solange.