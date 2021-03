Chico Buarque reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 16:57 | Atualizado 10/03/2021 17:12

Rio - Chico Buarque, de 76 anos, foi vacinado contra a covid-19, nesta quarta-feira, no Planetário do Rio, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. No Instagram, o cantor, compositor e escritor exibiu uma imagem do momento e exaltou Sistema Único de Saúde. "Vacinem-se. Viva o SUS!", escreveu ele na legenda.

