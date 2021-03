Vera Fischer reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 14:00

Rio - Vera Fischer, de 69 anos, aproveirou a manhã de sol desta sexta-feira para ir à praia. Com um maiô preto, uma saída de praia longa e óculos escuros, a atriz posou para várias fotos no local e mostrou que está com o corpão em forma. Ela publicou os cliques no Instagram.

"Moro no Rio de Janeiro, mas há um ano não pisava na areia da praia. Andei, andei, andei e encontrei um lugar maravilhoso, tranquilo, ensolarado e... vazio. Felicidade é isso!", escreveu ela na legenda. A loira também usou as hashtags "use máscara", "vacina já" e "viva o SUS".

Os internautas teceram vários elogios à atriz. "Que mulher linda", "Diva" e "Maravilhosa" foram alguns deles.