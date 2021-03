Após sumiço, Karol Conká posta no Instagram Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 11:47 | Atualizado 15/03/2021 11:54

Rio - Eliminada do "Big Brother Brasil 21" em 23 de fevereiro, com 99,17% dos votos, Karol Conká voltou a postar nas redes sociais. Nos registros, que foram publicados neste domingo, ela aparece caminhando em meio à natureza e curtindo uma cachoeira na companhia do seu cachorro de estimação.

Nos cliques, ela aprece usando um top com a grafia do seu nome e os óculos que viraram marca durante sua passagem avassaladora pelo reality global. Logo depois da sua saída, ela chegou a comentar sobre o "cancelamento" da sua carreira.

"Não é justo me resumirem a 30 dias de pura pressão num confinamento assistido. Me estressei sim, errei sim, mas tive acertos que não foram replicados com tanta frequência na internet. Agradeço aos que estão me enviando muito carinho e respeito! Obrigada por me perdoarem", disse na época.

Ainda neste final de semana, ela também postou outro storie. Na sexta-feira, ela registrou sua passagem por um estúdio e levantou a pergunta: será que Karol Conká está voltando?