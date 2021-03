Gracyanne Barbosa Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 13:02 | Atualizado 15/03/2021 13:04

Rio - Gracyanne Barbosa resolveu brindar seus seguidores com mais um clique sensual em suas redes sociais. Em uma foto em que aparece apenas de calcinha e sutiã, a musa fitness esbanjou a já tradicional boa forma. Mas, além do corpo super definido, a legenda da foto também chamou atenção. Com caráter motivacional, o texto fala sobre perseverança.

"Não desisti quando mais temi. Eu resisti aos boatos, as maldades, aos maus olhados, às adversidades. Hoje posso afirmar que valeu a pena sonhar e não dar-me por vencido nem um minuto sequer.

E você nem pense em desistir, combinado", escreveu Gracy.

Vale lembrar que no último mês, a musa fitness se viu envolvida em uma polêmica após a prisão - seguida de soltura - de seu marido, o cantor Belo.