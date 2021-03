Bruno Gagliasso mostra diversão dos filhos na piscina Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 15:15

Rio - Bruno Gagliasso resolveu compartilhar com seus seguidores a farra de domingo em sua casa. Com fotos dos filhos Títi e Bless na piscina, o ator mostrou que é super coruja com os pequenos. "Nosso domingo foi assim.... Mt amor e pulos de super heróis", escreveu. Na hasthag, Bruno disse #eleacreditareal, fazendo referência à paixão do pequeno por super heróis.

Bruno também é pai de Zyan, de oito meses, fruto de seu relacionamento com a apresentadora Giovanna Ewbank. Aliás, neste domingo, os dois completaram 11 anos de casamento.