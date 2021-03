Flávia Alessandra Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 16:21

Rio - Após acabar de gravar os novos capítulos de 'Salve-se Quem Puder', que estreia no dia 22 de março, na Globo, Flávia Alessandra tem curtido momentos bem relax em sua casa no Rio de Janeiro. No último domingo, a atriz posou de biquíni e mostrou o corpo bem definido e com a barriga chapada.

"Onde vocês estariam se pudessem se teletransportar nesse último domingo do verão?", escreveu Flávia, na legenda. Nos comentários, não faltaram elogios à boa forma da atriz de 46 anos de idade. "FLÁVIA MULHER SOCORRO TEM GENTE PASSANDO MAL, EXCLUI TEM CRIANÇA CHORANDO", disse uma seguidora. "Mulher maravilhosa senhor", completou outra fã.