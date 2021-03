Marcos Mion paga R$ 10 mil em tênis raro da Dior Reprodução Internet

Publicado 16/03/2021 08:37

Rio - Marcos Mion comprou um tênis da grife Dior, raríssimo, pela bagatela de R$ 10 mil. O apresentador mostrou o acessório em seu canal no YouTube. "De fato, é muito único, singular e difícil de conseguir esse tênis. Eu falei com todos os escalões da Dior, foi feita uma tiragem e pelo que eu entendi, os tênis foram feitos, mandaram uma quantidade para lugares ao redor do mundo e depois eles seguraram um tanto para só vender em casos que precisam ser aprovados", disse.

Mion contou que a cantora Ludmilla recebeu um par da marca. "No primeiro momento foi para grandes compradores da Dior, os que gastam muito na marca tiveram a oportunidade de comprar o tênis. A Ludmilla até ganhou um par aqui no Brasil. Depois do hype, eles não produziram mais", afirmou.

"Depois de seis meses de espera me chamaram, na mesma hora eu depositei o dinheiro, nem ligo se ficar apertado ou largo. Nem sei quando vou usar isso aqui. Pensei em usar na final da Fazenda, eu já estava com ele, mas acabei não usando", finalizou o apresentador.