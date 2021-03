Andressa Urach Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 16/03/2021

Rio - Andressa Urach surpreendeu os seguidores com uma publicação bastante sensual na manhã desta terça-feira. No Instagram, a musa compartilhou fotos em que surge apenas de lingerie e dando destaque ao seu bumbum. A musa ainda ponderou que mulheres podem participar de concursos "onde mostramos o bumbum".

"Mulher pode tudo, pode ser o que quiser! Podemos sim participar de um concurso de beleza onde mostramos o bumbum, porque nós mulheres somos livres", escreveu a modelo na rede social.



Em seguida, ela ainda falou da sua relação com o marido, Thiago Lopes. "Graças a Deus tenho um marido que não é machista. Pelo contrário, ele apoia e respeita o meu trabalho como modelo", completou a musa, que ainda anunciou as últimas vagas da atual edição do Miss Bumbum.