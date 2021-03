Palmirinha recebe a segunda dose da Coronavac Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 10:44 | Atualizado 16/03/2021 10:46

Rio - Mais um ícone brasileiro devidamente imunizado! Na manhã desta terça-feira, Palmirinha Onofre recebeu a segunda dose da Coronavac, vacina que atua na imunização contra a covid-19. Após receber a dose, a apresentadora convidou outros idosos a se imunizarem também.

"Minhas senhorinhas iguais Palmirinha, vem tomar a segunda dose. Eu tô aqui com as menininhas bonitinhas aqui, viu? E elas tratam a gente com o maior carinho. Um beijo", disse a cozinheira em vídeo postado em suas redes sociais.

Há um mês, Palmirinha já tinha recebido a primeira dose da Coronavac. A segunda dose da vacina é importante porque aumenta a eficácia do imunizante.