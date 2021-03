Maisa Silva Reprodução

Publicado 16/03/2021 12:04 | Atualizado 16/03/2021 12:04

Rio - Em uma brincadeira com fotos antigas no Instagram, Maisa Silva conseguiu chamar a atenção de Gisele Bündchen. Na postagem nas redes sociais, a atriz compartilhou duas fotos suas, ainda pequena, brincando de modelar. Na legenda, Maisa fez referência à famosa modelo brasileira. "O #TBT de hoje é desse dia que eu fui fazer um book e me senti a própria @gisele KKKKKK", escreveu.

E, além dos elogios dos colegas famosos e dos fãs, a própria Gisele apareceu para entrar na entrar brincadeira. "Para tudo!!!!", disse a modelo.