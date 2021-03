Juliette reprodução da TV Globo

Rio - Juliette segue bem abalada com seu distanciamento de Gilberto no 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo. A advogada e Camilla de Lucas conversaram sobre o pernambucano no Quarto Colorido, na tarde desta terça-feira. "Você primeiro não precisa excluir, ou não ser amiga dele, por isso você tem que comprovar com os seus olhos, com a sua consciência tudo o que aconteceu. Quando cheguei para você pra conversar, não foi para convencê-la," explicou a paraibana.

A influenciadora digital ouviu a amiga e comentou: "Não, não se trata especificadamente disso, trata de coisas que eu já tinha vontade de falar, mas eu só precisava de um momento, tanto que agora eu preciso conversar com ele". Juliette, então, opinou: "Mas cuidado com que você fala, porque vai parecer que eu que provoquei isso, porque se teve uma coisa que eu não quis, foi provocar, eu evitei, eu até agora evitei, eu só quero paz".

O bate-papo continuou. Após aconselhar Camilla, Juliette desabafou. "Eu estou muito triste. Sabe o que eu queria fazer? Chorar, chorar, chorar até passar essa minha angústia. Eu estou muito arrasada com o que está acontecendo com o Gil (Gilberto). Muito. Juro a você que, se eu estivesse na minha casa, eu ia chorar até essa angústia passar".

Carla Diaz entrou no local, abraçou Juliette e disse: "Posso falar uma coisa? Aqui tem um bando de mulher forte e uma vez eu ouvi que aqui é para quem é corajoso". Emocionada, a paraibana respondeu a loira: "Eu estou me segurando tanto, por mim eu ficava chorando. Era o que me faria bem, botar para fora. Eu estou muito triste com isso. Não é fácil a pessoa oferecer todos os bons sentimentos e ver que não adianta. A pessoa não quer escutar e não vai escutar. Eu já vi isso acontecendo com outras pessoas, isso é horrível. Estou me sentindo sozinha, estou me sentindo excluída. Estou me sentindo abandonada".

A atriz pediu para a advogada não se sentir dessa maneira. "Não estou dizendo que eu sou, estou dizendo como eu me sinto". Em seguida, Carla comentou sua percepção enquanto estava no Quarto Secreto: "Enquanto eu estava lá, vi que três pessoas foram muito coerentes do início ao fim comigo. E vocês duas estão dentro dessas pessoas. Saiba que eu me senti muito surpresa positivamente. A gente se surpreende da pessoa agir com justiça, a gente se surpreende pelo bem".

Camilla de Lucas, por fim, relembrou uma atitude da atriz. "Quando você chegou, você falou: "Essa daí é de verdade", falando da Juliette". Carla concluiu: "Eu não quero que você se sinta sozinha. Você pode contar comigo e eu quero que você conte comigo. Eu voltei prestando muita atenção nas pessoas que não me abandonaram no momento que eu mais precisava".