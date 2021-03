Martinho da Vila reprodução do instagram

Publicado 16/03/2021 15:31 | Atualizado 16/03/2021 15:57

Rio - Martinho da Vila, de 83 anos, recebeu a segunda dose da vacina contra a covid-19, nesta terça-feira, em um posto de saúde do Rio. O sambista, que tinha sido vacinado pela primeira vez no dia 16 de fevereiro, compartilhou duas fotos do momento em seu Instagram.

"Hoje foi dia de tomar a segunda dose da vacina! Foto da Cleo Ferreira", escreveu ele, que posou todo sorridente.

Os fãs do cantor comemoraram a notícia. "Notícias que alegram meu coração. Amo você", "Graças a Deus" e "Estou Feliz" foram alguns dos comentários.

