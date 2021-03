Luísa Sonza mostra aula de dança de Vitão Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 16:57

Rio - Vitão tem chamado atenção de seus seguidores pela habilidade na dança, conforme mostrado nos vídeos que ele posta nas redes sociais. Mas se engana quem pensa que a desenvoltura do cantor vem sem nenhum esforço. Na tarde desta terça-feira, Luísa Sonza, namorada de Vitão, mostrou o rapaz fazendo aula de dança, na casa dela, com ajuda de um professor.

fotogaleria

Publicidade

"Ó o bonitinho lá. Ele tá fazendo aulinha de dança", disse a cantora, nos stories do Instagram, enquanto filmava o amado. Em um dos vídeos publicados no Instagram do cantor, Vitão aparece dançando 'Pensa', sua nova música de trabalho, que mistura Samba e Pop.