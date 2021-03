Tatá Werneck e Carla Diaz reprodução do instagram

Por IG - Gente

Publicado 16/03/2021 20:13

Rio - A forma como Arthur Picoli vem tratando Carla Diaz desde quando a atriz voltou do paredão falso tem intrigado até mesmo os não aficionados pelo reality show da Globo. De um lado, há os que garantem que existe algo de tóxico na relação; de outro, os que dizem que o envolvimento não é saudável para ela. Além desses dois grupos, tem até os que afirmam que o abuso não está só no que Arthur fala, como também no silêncio diante das críticas à sister! Não à toa, vira e mexe, o casal fica entre os assuntos mais comentados do Twitter. A última hashtag diz respeito ao pedido do instrutor de crossfit para que não o chame de "meu bem".

fotogaleria

Quando leu o comentário de uma internauta que falava da vontade "de entrar na casa e dar três tapas na cara da sister para ver se acordava e parava de se humilhar para esse macho", Tatá Werneck não pensou duas vezes ao sair em defesa da intérprete de Carine, de "A Força do Querer". "Por que na cara dela? Nunca se apaixonou e não foi correspondida? O cara é babaca, arrogante, e a galera critica a mulher apaixonada! Só tem fodon* que nunca sofreu por amor. Nunca amou sozinha. Nunca se iludiu. Ah, gente", declarou a atriz e apresentadora do "Lady Night" por meio do Twitter, recebendo o apoio de muitos seguidores.