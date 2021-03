Maiara e Fernando Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 09:46 | Atualizado 17/03/2021 09:47

Rio - O casal ioiô mais querido do Brasil segue firme após o anúncio do noivado. Em foto publicada nesta terça-feira nos stories do Instagram, Maiara (da dupla com Maraísa) mostrou um momento de intimidade ao lado de Fernando Zor (da dupla com Sorocaba). De biquíni branco, e a bordo de uma lancha, a sertaneja recebeu uma apalpada no bumbum.

fotogaleria

Publicidade

Há pouco mais de um mês, no dia 4 de fevereiro, Fernando pediu Maiara em casamento após os dois pularem de paraquedas durante uma viagem em Dubai. Desde o começo do namoro, Maiara já havia manifestado o interesse em casa com o sertanejo.