Publicado 17/03/2021 12:18

Rio - A ex-BBB e apresentadora do 'Rede BBB', da Globo, Ana Clara voltou a produzir vídeos para seu canal no Youtube. Como ela contou no seu vídeo de estreia, lançado nesta terça-feira, a vontade de retomar a produção na plataforma já vinha desde o fim de 2020, mas a pandemia atrasou seus planos. E sobre o que vai Ana Carla vai falar no canal? Ela mesma explica.

"O que eu vou fazer com o canal do Youtube? Eu quero poder fazer o que me der vontade. Eu posso fazer isso em outras redes sociais? Posso, mas eu amo vídeo, eu gosto de falar, gosto de ter uma câmera na minha cara, luzes que me cegam e pessoas atrás de mim fazendo com que eu me sinta completamente envergonhada", brinca a apresentadora, que pede aos seguidores para mandar sugestão do que querem ver no canal.