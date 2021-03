Léo Santana chora ao descobrir que vai ser pai Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 12:56

Rio - Nesta terça-feira, Lorena Improta e Léo Santana anunciaram que estão esperando seu primeiro filho. Mas, foi nesta quarta-feira, que a dançarina resolveu dividir com seus seguidores um vídeo em que mostra sua reação e de Léo à descoberta. "A gente sempre teve o sonho de construir nossa família, de casar e ter filhos. Mas esse baby veio de surpresa para nós", conta Lorena.

No começo do vídeo, a dançarina mostra o momento do teste. "Minha menstruação está atrasada e vou fazer um teste para ver se tem um bebê 'Leorena' chegando por aí", diz. No dia seguinte, Lorena preparou uma surpresa para Léo, que se emocionou ao perceber que se tratava da gravidez da então noiva, atual esposa. "Mentira, mãe. Cê jura?", repetia, enquanto chorava.