Sarah reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 15:33 | Atualizado 17/03/2021 15:45

Rio - Sarah compartilhou suas opiniões sobre os participantes do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, nesta quarta-feira, durante uma conversa com Caio na academia. Ela até especulou quem seriam os favoritos da atração.

"Acho que os favoritos aqui dentro são João e Camilla", refletiu a consultora de marketing digital. Caio discordou da loira. "Não sei, Sarah...". A brasiliense, então, se explicou: "Eu olho para eles e é a única galera que eu não vejo vejo pra lá e pra cá, por conveniência".



Logo depois, Sarah deu uma alfinetada em Rodolffo, parceiro do fazendeiro no jogo. Disse que o cantor já teve seus momentos de se afastar e se aproximar dela por conveniência. "Eu acho que ele não saiu do meu lado agora, mas o resto, todo mundo só chegou perto de mim quando aconteceu aquilo", avaliou a loira, que desabafou: "Estou cansada. Cansada de brigar, cansada de arrumar confusão. Estou cansada de verdade, mesmo". Caio concordou: "Também estou, tá doido, bicho".