Bruno Gagliasso e Fernando Collor discutem nas redes sociais Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 16:32

Rio - Bruno Gagliasso postou um vídeo em suas redes sociais em que nega quatro boatos envolvendo o seu nome. De um jeito divertido, Bruno desmente notícias falsas que saíram sobre ele na internet. O primeiro rumor é a respeito de sua sexualidade. O ator nega ser gay. O segundo e - polêmico - boato é a respeito do famoso surubão de Noronha. Dono de dois hotéis na Ilha de Fernando de Noronha, Bruno nega a existência do evento, muito menos sua participação.

A terceira notícia que, segundo Bruno, é falsa é a de que ele teria escondido o seu primeiro trabalho como ator por vergonha. E, por último, Bruno negou que esteja cotado para participar do 'Big Brother Brasil'. Por fim, como parte do formato do vídeo, Bruno escolheu uma notícia verdadeira entre as falsas: "não existe racismo reverso". Pai de duas crianças negras, o ator faz questão de discutir sobre racismo e explicar questões pertinentes à militância em suas redes sociais.

Confira o vídeo publicado: