Gilberto e sua irmã, Janielly Nogueira reprodução do instagram

Por IG - Gente

Publicado 17/03/2021 17:06

Rio - Na tarde desta quarta-feira, Gilberto teve uma longa discussão com Juliette, depois caiu em lágrimas e disse que não acha que 'serve' para chegar até a final do "BBB 21". Sua irmã do economista, Janielly Nogueira, se manifestou sobre os ocorridos.

fotogaleria

"Por mim Gilberto sairia dessa casa agora mesmo! Estou cansada desse abuso psicológico, a internet é hipócrita. Gil, pede para sair, tua família te espera com muito amor. Você não entrou aí para ser desmoralizado desse jeito. Sai, Gil, pede para sair! Hoje minha oração é Deus falar com você e você sair dessa casa", escreveu ela, em um post nos stories.

Publicidade

Em outra postagem, completou relembrando do seu carinho por ele: "Penso muito em você e rezo sempre pela sua proteção. Não esqueça que tem alguém aqui que ama muito você!".