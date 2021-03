Andressa Suita reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 18:54 | Atualizado 17/03/2021 18:56

Rio - Com um maiô laranja neon coladinho, Andressa Suita mostrou seu corpo escultural ao publicar um clique no Instagram, na tarde desta quarta-feira. A modelo foi clicada em um barco e sua beleza também chamou a atenção.

Os fãs dela, claro, foram à loucura com a foto. "Um arraso de mulher”, disse um. “Perfeita”, declarou outro.

Vale lembrar que os boatos de que Andressa reatou o casamento com Gusttavo Lima estão cada vez mais força. É que os dois curtiram o último fim de semana juntinhos em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Recentemente, ela esteve também no apartamento para o qual ele se mudou após o divórcio. Os dois são pais de Gabriel e Samuel.