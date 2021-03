Giulia Be Reprodução Internet

18/03/2021

Rio - Na noite desta quarta-feira, no Dia do Fã, Giulia Be havia marcado uma live para comemorar a data com seus seguidores. Mas, mesmo assim, as coisas não saíram como planejado. Logo após o início da apresentação ao vivo, a cantora carioca encerrou a transmissão.

Pouco tempo depois, Giulia veio a público, pelo Twitter, e explicou a situação. "Gente mil desculpas pela live muito curta. vou fazer uma amanhã pra poder compensar. infelizmente acabei lendo um comentário e me sensibilzei demais, acabou ficando meio difícil de cantar e sorrir ali, de dar o meu melhor pra vocês nesse dia especial. me desculpa mesmo", declarou a cantora.

No comentário seguinte, Giulia prometeu recompensar os fãs e fará uma live ainda hoje para compensar. "espero muito que entendam e amanhã sem falta farei uma live bem linda cantando e conversando com vocês pra poder comemorar nosso dia", escreveu.

