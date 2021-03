Sabrina Sato Reprodução

Publicado 18/03/2021 12:28

Rio - Como de costume, Sabrina Sato voltou a "causar" com fotos nas redes sociais. Dessa vez, a apresentadora postou uma sequência de fotos e um vídeo - disponível abaixo - com um look completamente verde. Na legenda, Sabrina brincou fazendo referência à uma antiga cantada. "Imagine maduro...", escreveu.

Nos comentários, os fãs exaltaram, como sempre, a beleza da apresentadora. "Olhei a falei vixe, depois outro vixe e mais um e outro mais", escreveu uma seguidora.