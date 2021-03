Agnaldo Timóteo Divulgação

19/03/2021

Rio - Diagnosticado com Covid-19, o estado de saúde de Agnaldo Timóteo, de 84 anos, é considerado grave. A informação foi confirmada pelo filho dele, Márcio Timóteo, ao site 'Metrópoles'. O cantor está internado no Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Na última quarta-feira, Márcio usou as redes sociais para pedir orações para o pai. “Peço a todos que façam uma corrente de oração para meu pai, Agnaldo Timóteo e todos que estão internado com essa maligna doença covid-19. Desde já agradeço!!”, escreveu em um post no Instagram.

O sobrinho de Agnaldo, Timotinho, também fez um apelo através das redes sociais. “Uma imensa corrente de fé está formada em prol do restabelecimento do seu quadro de saúde! A família agradece o carinho e as orações que vem recebendo de inúmeras pessoas e registra um agradecimento especial”, escreveu.