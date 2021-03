Gracyanne Barbosa Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 09:50

Rio - Gracyanne Barbosa antecipou a Páscoa em duas semanas para os seus seguidores. A musa fitness surpreendeu os fãs ao postar um vídeo pra lá de sensual vestida de coelhinha. Além da lingerie e das orelhinhas, Gracy abusou do charme ao brincar com uma cenoura e com um ponte de doce a base de chocolate. Na legenda, a musa brincou: "Alguém aí quer um pedacinho?".

Nos comentários, claro, não faltaram elogios ao trabalho e à boa forma de Gracy. "A Coelha mais Maravilhosa", escreveu uma seguidora. "Que produção linda", disse outro fã.

Confira o vídeo: