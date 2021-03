Paulo Gustavo é internado com covid-19 Globo/João Cotta

Publicado 20/03/2021 10:25 | Atualizado 20/03/2021 10:58

Rio - Amigos famosos de Paulo Gustavo vieram a público pedir orações para que o humorista se recupere da covid-19. "Alegria! Meu irmão só melhora. Vamos manter o pensamento positivo, as mensagens e orações direcionadas a ele. Acompanho a preocupação de cada um que me marca, que me pergunta como ele está", afirmou. Mônica Martelli.

"Este post é justamente pra acolher vocês e assim acolher a ele também, através dessa energia boa que vocês mandam. Te amo, Paulo, e sei que o Brasil te ama. Estamos contigo e o desejo geral é de saúde, saúde e saúde", completou a atriz, que foi companheira de cena de Paulo.



Tatá Werneck, amiga pessoal de Paulo, também se pronunciou. "Paulo Gustavo está atravessando um momento difícil. Oração é uma arma poderosa, gratuita e eficaz! Não importa a sua religião. Todas são legítimas. Vamos rezar pro Paulo sair logo dessa e voltar a fazer o que ele mais ama. Fazer vocês rirem", escreveu ela no Instagram.

Evolução do quadro

Paulo Gustavo, que está internado desde o último sábado (13), apresenta sinais de melhora, de acordo com a assessoria de comunicação do ator. Segundo comunicado, a equipe médica está otimista com o estado dele.



"Desde a sua internação, no sábado (13), Paulo Gustavo vem apresentando sinais de melhora do ponto de vista clínico, laboratorial e tomográfico, trazendo otimismo para toda a equipe profissional e familiares, assim como para o próprio. Paulo e sua familia agradecem todas as orações e mensagens de apoio por sua recuperação", diz o comunicado.