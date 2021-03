Luisa Sonza em cenas do clipe da música ’Braba’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 11:27

Rio - Luísa Sonza está celebrando um ano do lançamento de 'Braba'. A música, que alavancou a carreira da cantora gaúcha, foi um dos primeiros sucessos a viralizar na pandemia. Para comemorar o aniversário da canção, Luísa fez um post com alguns dos bastidores da gravação do clipe e ainda agradeceu à equipe e aos fãs pelo suporte. No texto, a cantora conta que a música foi "uma das grandes viradas de chave" de sua carreira.

fotogaleria

Publicidade

"Quero agradecer a cada um q fez essa música acontecer, que acreditou em mim e se doou e se doa trabalhando dia e noite pra fazer minhas loucuras acontecerem. E obrigada a cada um que escutou e assistiu a esse trabalho que eu me orgulho TANTO. Eu amo vocês com todo meu coração, vocês todos são parte da LUÍSA SONZA, nem eu nem ninguém é alguém sozinho. Jamais conseguiria qualquer coisa na minha vida sozinha", escreveu.



Confira os bastidores divulgados: