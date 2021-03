Gabriela Pugliesi e Erasmo Viana Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 15:36 | Atualizado 20/03/2021 15:36

Rio - Desde sua separação de Erasmo Viana, há quase um mês, Gabriela Pugliesi vem dividindo com seus seguidores detalhes da sua vida de solteira. E, ao responder pergunta dos fãs, a musa fitness contou também o curioso motivo pelo qual ainda tem fotos com o ex. "Tem umas que eu tô muito bonita e não quero apagar", respondeu a influenciadora, elencando outros motivos. "Apaguei várias, eu tive uma história com ele e tá tudo bem, e preguiça de apagar todas".

Apesar da separação ter sido amplamente divulgada, o real motivo ainda não foi dito ex-casal. Ambos só citaram um "erro" da parte de Erasmo. Apesar de dizer que o ex está "mais do que perdoado", Gabriela Pugliesi chegou, à época, a dar indiretas em vídeos onde o rapaz alegava que não houve traição.