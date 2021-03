Daniel Caon e Rafa Kalimann Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 10:57

Rio - Desde que se mudou para o Rio, Rafa Kalimann tem aproveitado o calor da cidade para curtir a piscina da casa nova. Neste sábado, a influenciadora digital posou com o namorado Daniel em clima "refrescante". Mas o que surpreendeu o público foi a legenda escolhida pela ex-'BBB'. Rafa escreveu "testando" na descrição da foto se referindo ao tamanho da sua testa e do namorado, levando na esportiva as críticas que eles mesmo recebem.

Nos comentários, Daniel Caon citou a música 'Cobaia', da sertaneja Luana Prado, para continuar a brincadeira. "E quando for beijar alguém... TESTA o seu beijo em mim", escreveu o cantor.