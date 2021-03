Paulo Gustavo Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/03/2021

Rio - Internado desde o penúltimo sábado (13) por conta de um avanço da covid-19, Paulo Gustavo, de 42 anos, apresentou sinais de melhora de acordo com a sua equipe médica. Segundo a assessoria de comunicação do humorista, a equipe médica está otimista com o estado de saúde do ator, que teve progressão positiva dos pontos de vista clínico, laboratorial e tomográfico.