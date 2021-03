Branca e Biancaa Feres Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 13:40

Rio - Bianca Feres, de 33 anos, está gravidíssima. À espera de Isaac, a ex-atleta de nado sincronizado anunciou a gravidez em dezembro do ano passado e já está ostentando um barrigão nas redes sociais. Ao lado da irmã, Branca, as duas se divertem em fotos e em coreografias de música.

Em vídeo postado no Instagram, onde Bia impressiona pelo tamanho da barriga, as duas dançam o hit 'Apaga a Luz, Apaga tudo', de MC Topre, DJ TN Beat, DJ TS e DJ Duarte. Nos comentários, as duas receberam muitos elogios. "Geeeeeente você grávida com mais disposição que eu kkkk as duas estão lindas", disse uma seguidora.