Publicado 21/03/2021 14:38 | Atualizado 21/03/2021 15:04

Rio - Neymar Jr. contou que tem uma pessoa se passando por ele em um aplicativo de namoro através do Twitter, neste domingo. O craque negou que o perfil no 'Tinder' seja dele e ainda brincou com o 'impostor.

"Espero que quem esteja usando o Tinder com meu nome... esteja representando bem, hein?", declarou Neymar, bem-humorado.

Espero que quem esteja usando o tinder com meu nome... esteja representando bem hein #NaosouEu #ÉFAKE — Neymar Jr (@neymarjr) March 21, 2021

Até os internautas se divertiram com a situação. "Que engraçado isso da pessoa se passando por você, né? E eu vou me passar por sua mulher quando?", disse uma fã. "Como que faz pra representar bem? Mostra aí na minha DM (mensagem direta)", pediu outra.